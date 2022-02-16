UMEE 是 Umee 區塊鏈的原生加密貨幣代幣。作為底層區塊鏈，應用程序和貨幣樂高原語可以構建在 Umee 之上，以訪問跨鏈杠桿和流動性。Umee 區塊鏈促進了 Cosmos 生態系統、以太坊網絡、側鏈架構、第二層擴展解決方案和替代基礎層協議之間的互操作性。