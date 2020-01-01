UC Finance 是一个尖端的去中心化金融 (DeFi) 平台，提供多样化的功能，为加密生态系统中的用户提供支持。该平台无缝集成了各种功能，包括流动性挖矿和质押、借贷、去中心化交易所（DEX）、NFT 市场、代币发射台、NFT 发射台和治理。