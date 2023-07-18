TypeIt是Web3支付输入法，让用户在日常使用中赚取收入，参与Web3的发展趋势。 TypeIt 提供 NFT 形式的键盘，并提供 Gamefi、Socialfi 等丰富的场景。 隐私方面，TypeIt将所有数据加密并保存在本地，保证用户隐私和安全。 作为连接Web3和Web2世界的中心，TypeIt不仅仅是一种输入法，更是一种参与数字经济的新方式。