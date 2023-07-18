市场
币币交易
HOT
合约交易
ETFs
热门搜索
热点活动
交易
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
TypeIt
TYPE/USDT
0.2784
--
$
0.00
24h 最高价
0.3800
24h 最低价
0.1000
24h 成交量 (TYPE)
1.15M
24h 成交额 (USDT)
330.77K
24h 最高价
0.3800
24h 最低价
0.1000
24h 成交量 (TYPE)
1.15M
24h 成交额 (USDT)
330.77K
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
TYPE
TypeIt是Web3支付输入法，让用户在日常使用中赚取收入，参与Web3的发展趋势。 TypeIt 提供 NFT 形式的键盘，并提供 Gamefi、Socialfi 等丰富的场景。 隐私方面，TypeIt将所有数据加密并保存在本地，保证用户隐私和安全。 作为连接Web3和Web2世界的中心，TypeIt不仅仅是一种输入法，更是一种参与数字经济的新方式。
概况
币种名称
TYPE
发行时间
--
相关链接
白皮书
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
1,000,000,000
委托订单
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
价格(USDT)
(TYPE)
(USDT)
0.2784
≈
$
0.00
最新成交
数量()
价格()
数量
()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
ETF
币币交易
5X-X 合约交易
ETF
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
买入 TYPE
卖出 TYPE
限价
市价
划转
可用
--
USDT
买入价
USDT
买入量
TYPE
成交额
USDT
买入 TYPE
可用
--
TYPE
卖出价
USDT
卖出量
TYPE
成交额
USDT
卖出 TYPE
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...