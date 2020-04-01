Trust Wallet（trustwallet.com ）是一款集安全、開源、匿名於一體的移動端以太坊錢包，同時是以太坊上最快的錢包，支持以太坊、ERC 20、ERC 223和ERC 721代幣；可以存儲超過20,000種不同的基於ERC 20的代幣，它提供了高級別的安全審計系統，用於發送、接收和存儲數字資產。