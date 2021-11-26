Dtravel 是一個面向家庭共享經濟成員的去中心化平臺，可促進短期住宿發現、預訂和支付，費用比競爭平臺低 50%。Dtravel 是一個去中心化自治組織 (DAO)：一個由社區所有和治理的生態系統，其運營是為了社區成員的利益，包括房東、客人、貢獻者和 TRVL 代幣持有者。