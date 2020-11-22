TrueFi是由TRU提供支持的無抵押借貸DeFi協議。它使貸方可以從借入的加密貨幣（從TUSD開始）獲得高而穩定的回報，同時在如何分配借入資本方面具有完全的透明度。同時，經過審查的借款人可以使用TrueFi快速獲取固定期限，固定利率的加密貨幣貸款。 TRU利益相關者對貸款請求進行投票，他們共同評估借款人和個人貸款的信譽度