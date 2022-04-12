TrustNFT 是一個由 AI 和大數據驅動的平台，可以準確評估 NFT 並釋放其用作貸款抵押品的潛力，它允許用戶將 DeFi 與 NFT 結合起來，從選定的 NFT 支持的貸款中獲得收益。該平台旨在解決 NFT 生態系統中的主要問題，例如：流動性低；投資風險；資產貨幣化；以及——最重要的是——評估 NFT 的問題。