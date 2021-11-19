TrustFi Network是基於多鏈環境的DeFi市場的去中心化BaaS解決方案。由TrustFi開發的一套完整的產品組合，包括IDO通用協議(稱為TrustFi Alpha)、去中心化質押契約(稱為TrustFi Beta)和提供流動性挖礦模型(“PLM”)，這是對基於Web 3.0構建的DeFi基礎設施的重要補充。