TourismX 项目由著名的世界旅游论坛研究所和世界旅游基金与投资 (WTFI) Holding 支持，是一个革命性的想法和创新的融资系统，该项目将通过 TRMX 代币筹集资金，然后将这些资金投资于精心挑选的有前途的旅游项目 在全球范围内。 一旦这些项目全部盈利，部分利润（高达 50%）将用于从市场回购 TRMX 代币以锁定在国库中，减少流通中的代币数量并旨在对价格产生积极影响 TRMX 代币。