Trivians 是一款加密货币驱动的问答游戏应用程序，玩家可以根据他们在不同的游戏模式和比赛中的正确答案来赢得 Trivian Token。它是新一代的益智游戏，采用完全独特的“大逃杀”方式，没有任何地域和语言限制。