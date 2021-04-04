Fei Protocol 是新一代演算法穩定幣協議，包括兩個代幣，穩定幣 FEI 和治理代幣 TRIBE。Fei Protocol 的核心理念為，通過協議控制資產價值（PCV）和直接激勵機制，讓 FEI 以 1:1 的價格錨定美元。由此衍生出兩個用戶可參與的交易系統：直接激勵和 PCV。FeiProtocol支持創建基於以太坊的去中心化、可擴展且公平的穩定幣。TRIBE是該協議的治理代幣。