TRAVA是世界上第一個跨鏈借貸的去中心化市場。現有的方法只提供一個或幾個借貸池，並有自己的參數，如借款/供應利率、清算門檻、貸款價值比，或有限的可兌換加密貨幣列表，而TRAVA提供了一個靈活的機制，用戶可以創建和管理自己的借貸池，開始借貸業務。