TORG不是你的普通加密貨幣。它是世界上第一個以可持續發展爲導向、以實用性爲重點、完全去中心化的實用貨幣。它的目的是增加經濟活動，爲世界青年提供新的發展機會，並緩解世界邊緣人口面臨的經濟限制。TORG的概念以其爲人類塑造更光明的金融未來的使命爲指導，不僅體現在概念上，而且體現在密碼學中的規則上。它管理的完全去中心化，而且TORG基金會的作用，確保貨幣忠實於其使命和價值主張。