BSC.tools是第一個也是最先進的去中心化金融（DeFi）儀錶板，旨在通過幣安智能鏈BSC增強您的交易經驗。主要目標是為交易者和投資者提供監控您最喜歡的BSC對和制定高級交易策略的可能性，而不必在各種非標準化平臺和網站上搜索資訊。BSC.Tools將基於幣安智能鏈的DeFi交易所的鏈上數據和即時交易數據共用給交易者。 通過這種方式，用戶可以訪問深入的歷史數據，蠟燭圖和已記錄在每個平臺上的交易。