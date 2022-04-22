Toobchain是Toobemi利用其側鏈技術創建的網絡的總名稱。我們把在這個網絡上使用的貨幣稱爲Toobcoin，或簡稱TOOB。用戶可以在Toobwallet上安全地存儲或轉移加密貨幣資金。它也可以作爲一個冷錢包使用。