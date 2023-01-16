tomi 创建了一个完整的替代万维网，它结合了最好的 Web2 和 Web3 技术，以实现隐私保护、自治和自筹资金的互联网。任何人都可以通过tomi浏览器访问这个平行网络，从而摆脱已经主宰万维网的大型组织的监视和控制。 tomi 不是重新发明整个基础设施，而是采用网络的基本工作构建块，并用治理、加密货币、身份和隐私层来补充它们，从而允许使用 tomiNet 的人通过直接民主的 DAO 成为网络的管理者。