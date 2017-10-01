TMTG成立的初衷是為了彌合加密貨幣和真實資產之間的差距。我們認為，隨著世界之間的聯繫日益緊密，創建一個能夠通過利用全球市場的流動性來實現真實資產真實價值的生態系統至關重要。實現這一點的方法是通過代幣化，這樣就可以在用戶之間以一種安全和透明的方式傳遞價值。