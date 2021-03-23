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TLOS
Telos是第三代區塊鏈平臺，可用於構建快速、可擴展、快速交易的分佈式應用程式。自2018年12月啟動其主網以來，Telos已發展成為了可為未來經濟賦能的產品，並致力於為全球性問題提供大規模解決方案。Telos以此為目標，用其創新型治理特性，為各大組織擴大影響力和決策範圍提供了一種更具協作性和更為透明的模式。
概况
币种名称
TLOS
发行时间
2021-03-23 00:00:00
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