TITAN的代幣是IRON Finance”多鏈部分抵押算法穩定幣生態系統“一部分，是IRON穩定幣在基於以太坊的Polygon鏈上的治理代幣，而IRON Finance最初是基於幣安智能鏈（BSC）的穩定幣抵押平台。 2021 年 6 月 17 日，Iron Finance 經歷了加密貨幣歷史上的第一次銀行擠兌。 TITAN 作為原生代幣，在其總供應量在幾個小時內從 10 億增加到接近 35 萬億之後，所有價值幾乎為零。 TITAN 目前的供應量約為 34,794,935,323,336 TITAN。