Throne 是面向下一代創作者和收藏家的 NFT 市場。一個日常用戶可以將他們的作品作為數字資產進行展示、收集和售賣的地方。 THN是這個市場和社區的功能型通證。通過創建我們自身的通證經濟，我們能夠為選擇用THN進行交易的創作者提供一個免佣金的平台，通過推動全新的創意經濟提供更加明智和可持續的解決方案。