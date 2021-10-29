Thetan Arena是一款基於區塊鏈技術的電子競技遊戲。玩家可以聚集好友，組建團隊，與他人戰鬥，並僅憑自己的技術獲得代幣獎勵。 Thetan Arena的遊戲玩法是圍繞著玩家的個人技術和團隊合作而設計的。