Tenet 是一个专注于 DeFi 的 EVM Layer-1项目，为流动性质押衍生品带来流动性和收益机会。 Tenet允许流动性质押衍生品通过使用多元化 PoS 的新共识机制重新投入其网络，并用于 Tenet 的 DeFi 生态系统。这允许像 stEth 这样的流动性质押衍生品参与验证，使其成为有史以来最安全的区块链。