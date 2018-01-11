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TCT
TokenClub是一個代幣化的數字貨幣投資服務社區，為投資者提供精准數字貨幣資訊以及專業投顧諮詢服務，並讓新手投資者可以跟隨高手投資。TCT是TokenClub經濟系統中的價值憑證，在 TokenClub 整個生態系統中作為價值流轉的功能型代幣，有消費流通、社區激勵、權益證明、生態共建、投資變現等多種用途。
概况
币种名称
发行时间
2018-01-11 00:00:00
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