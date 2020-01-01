TradeBull 是一支先锋力量，打造了三个变革性支柱的非凡融合：不可替代代币（NFT）、元宇宙和迷人的游戏化世界。 TradeBull 的核心目标是创建一个无与伦比的金融生态系统，让创新永无止境，让交易者和投资者踏上非凡的旅程，这将永远改变我们体验金融的方式。