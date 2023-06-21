TALKI

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TAL
Talki是全球领先的基于web3的数字学习平台，旨在为用户提供个性化、高效、智能、交互的环境。 Talki通过learn2earn机制帮助唤起用户的学习动机，实现个人发展，引领教育行业数字化转型。
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TAL
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