Tag 项目作为协会成立/运营，管理服装批发和零售行业的服装设计版权和设计师。在该行业中，版权没有得到适当的保护。然而通过在设计注册/管理平台“Tag NFT”上注册，我们可以保护服装设计版权并具有经济价值，最终确立“服装设计版权”的概念并构建生态系统。