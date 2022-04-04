Syscoin 是一個去中心化的開源項目，成立於 2014 年，其 NEVM 將比特幣和以太坊的精華結合在一個協調的平台中。比特幣經過驗證的安全性和以太坊的圖靈完備可編程性通過在單一平台 Syscoin 上進行的 ZK-Rollups 提升到真正的 L2 可擴展性，正在引領區塊鏈技術發展的下一步。