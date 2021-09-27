Synapse 是一個跨鏈分層協議，由兩個核心部分組成：Synapse Network 和 Synapse AMM。Synapse Network 是由多方計算驗證器提供支持的跨鏈基礎設施，這些驗證器對由 Synapse 網絡連接的區塊鏈上的事件作出集體反應。Synapse AMM 是一個跨鏈 AMM，由一個根據資本流動對資產進行定價和再平衡的網絡提供支持。