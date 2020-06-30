Swipe是一種數字應用程式，提供多資產區塊鏈錢包，有助於安全存儲資產。Swipe錢包通過Swipe代幣（SXP）執行錢包的所有功能和實用程式，包括使用服務和撤單。用戶可以直接在錢包應用程式中進行加密貨幣購買、出售和支付，購買禮品卡，並在所有支持的資產之間進行即時交換。用戶可以在發佈時使用他們的SXP代幣，並且還有基於持有錢包合約的SXP的等級優惠。