Switcheo是一個基於NEO平臺的去中心化交易所，允許NEP-5代幣進行無信任交換，未來將擴展到其他交叉鏈代幣。並且，用戶能夠用NEO和GAS即時交換NEP-5代幣。SWTH代幣是Switcheo交易所的平臺幣，可進行交易。此外，SWTH可以用於補貼交易費用、交叉鏈兌換。