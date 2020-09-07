Swerves是Curve的分叉專案Swerve 採用了公平代幣分配，沒有預挖和私募，完全由社區擁有。Swerve 允許用戶向 Swerve 提供流動性獲得 ySWRV 代幣，然後將其抵押到入 Swerve DAO 中可賺取 SWRV 代幣。Swerve 分 6 年發行總供應量為 3300 萬的治理代幣 SWRV 獎勵，為了激勵增長，Swerve 將在最初兩周提供更多的 SWRV 獎勵，約為 900 萬 SWRV 代幣獎勵，和第一年提供的 SWRV 代幣獎勵一樣多。