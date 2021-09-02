Kava Swap是一個連接DeFi應用和金融服務的跨鏈流動性中心。它旨在實現資產的聚合，使其能夠在不同的區塊鏈生態、DeFi應用和金融服務中無縫部署。在基礎層面，Kava Swap是基於Kava平台的DeFi基礎設施、跨鏈橋和安全性而建立的一個跨鏈自主做市（AMM）協議。