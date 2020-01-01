簡而言之，Swirge的生態系統體現了一種去中心化社交媒體、一種去中心化金融系統以及一個在建立在區塊鏈上的市場。Swirge是一個在創建時就考慮到用戶、並以用戶為中心的平臺。首先，保護用戶的數據和資訊，並賦予他們對其數據的完全控制權；其次，賦予用戶通過社交活動創造財富的權力，以及掌管自己財務的機會。Swirge解決方案提供了一個對用戶友好的平臺，沒有任何限制和費用，可供用戶完全免費使用。 它是由社區建造並為社區服務的一個平臺。Swirge同時是一個部署在Binance Smart Chain和Matic Network上的多鏈專案。