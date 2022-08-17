Shita-kiri Suzume（铃木）是根据日本传统的寓言故事改编的，讲述了一个割舌麻雀的故事。这个故事是围绕着贪婪、友谊和嫉妒的道德教训展开的。 Suzume目前可公开进行交易。 Suzume的意图是成为一个去中心化的社区动力项目，并以Doge和Shiba等公司开创的加密货币的备忘录代币领域为中心，供大众采用。