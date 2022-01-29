Survival Game 是一款全新的在線生存遊戲，玩家可以參與其中以獲得一系列每日獎勵。他們可以作為球員或觀察員參加幾場比賽。不玩的時候，玩家可以下注誰將成為贏家。與許多其他玩家將擁有等級或裝備優勢的遊戲不同，生存遊戲的所有參與者都是平等的。所有玩家都有相同的生存機會，他們的生存率取決於他們在比賽中獲勝的能力。該遊戲部署在幣安智能鏈上，將為用戶提供多種賺錢方式。可用的遊戲包括： 遊戲 1：紅燈、綠燈。遊戲 2：Dalgona 糖果遊戲 3：拔河遊戲 4：彈珠遊戲 5：玻璃橋遊戲 6：生存遊戲。