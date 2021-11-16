Strip Finance 是一個去中心化的平臺，用於緩解 NFT 領域的流動性，最初在 BSC 上推出了一個抵押的 NFT 借貸平臺。該平臺將通過為用戶提供保留所有權但又能夠獲得流動性的選擇來增強 NFT 市場的流動性。該平臺通過其流動性協議抵押 NFT 的能力增強了資產所有者和尋求收益的投資者的價值主張。