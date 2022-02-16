ParaState被称为Steroids的以太坊，是一个多链智能合约平台，连接 Polkadot、Substrate和以太坊之间的应用程序和开发者生态系统，以及其他希望提供以太坊兼容性的区块链。在支持EVM模块以提供与所有现有以太坊应用程序的无缝兼容性的同时，ParaState 还为开发人员提供了下一代智能合约实现环境，以太坊风格的 WebAssembly。这两个基础设施能够相互通信并在ParaState上共享相同的帐户系统。