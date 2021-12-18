Mogul是一個全球性的不可僞造代幣（NFT）和去中心化融資（DeFi）的電影和娛樂平臺。在6個月內，我們已經成爲世界上最大的NFT平臺之一。STARS爲Mogul平臺提供了更大的訪問權，並在我們成功的NFT市場中用於進行質押、治理和社區所有權。