星链是一个元宇宙项目，它将推出一个去中心化的交流、游戏化、NFTS 和教育平台——我们已经在10月游戏测试版发布之前的短时间内完成了我们路线图上的所有目标。 该项目 围绕着区块链精神中的沟通应该是开放和自由的理念，我们正在通过虚拟房地产和其他机 制创造通往财务独立的道路，而没有企业刻板教条或收集用户数据的算法的总体影响， Woof Decentra，她是 Shiba Inu 的共同开发者和 Leash 的开发者，她的愿景是提供一个完全自由的市场。