Superpower Squad是一款采用区块链技术打造的超级英雄题材电竞手游。该游戏以可玩性为重点，并结合 MOBA、RPG、Roguelike 和社交功能等元素进行设计。玩家可以选择 26 位独特的英雄、48 种武器、各种皮肤和装饰品来优化他们的战斗装备。该游戏邀请玩家单独或与小队一起练习技能，以获得值得他们表现的奖励。 该游戏集成了电子邮件到钱包解决方案和用户生成内容 (UGC) 工具，还降低了 web2 游戏玩家的门槛，并构建了一个社区驱动的市场，以提供最佳的 web3 游戏体验。