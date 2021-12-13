Bitspawn是用於電競和NFT遊戲的GameFi - Bitspawn是一個爲主流採用而建立的web3遊戲協議，由Solana提供支持。Bitspawn NFTs - 購買、交易和出售數字物品。用數字物品換取實物商品。- 使用您的NFTs在整個Bitspawn生態系統獲得內在利益。Bitspawn GameFi - 再生證明（PoR）獎勵機制 - 獎勵是基於 "能力 "的算法分配，以調整玩家、社區、開發者和品牌之間的激勵。Bitspawn Oracle - Bitspawn的遊戲Oracle實現了鏈上和鏈下游戲數據的聚合。- 社區開發者能夠建立強大的遊戲應用和工具