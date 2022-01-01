Spume协议是一个端到端的交易层，促进了以太坊区块链上的实物和数字非可替换代币资产的支付基础设施。 Spume协议将使任何人能够建立品牌和个性化的NFT店面，并配备链上支付处理器，同时能够将实物和数字资产代币化。