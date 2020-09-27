Spartan Protocol旨在通過具有自動調節手續費機製的自動做市商（AMM）算法來促進去中心化交易。 Spartan Protocol允許用戶抵押原生資產以生成合成資產。生成的合成資產的價值將與其抵押的原生資產的價值相等。SPARTA幣是平臺的原生BEP-20功能型代幣，被用於流動性區塊獎勵以及網絡治理投票。