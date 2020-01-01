Starship Ai 是一个突破性的区块链项目，利用人工智能的力量彻底改变加密货币行业。 Starship Ai 使用户能够通过使用人工智能技术来自动化其交易策略。 这包括利用过去的财务数据来增强交易策略、自动执行止损订单以及在市场低迷期间实施美元成本平均法。