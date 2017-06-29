Status是一個開源的聊天平臺和支持以太坊上面的去中心化應用（dApp）的移動流覽器。在2017年6月22日開始的ICO因熱度太高造成以太坊網路有史以來最擁堵的一天，因為其智能合約限制大額投入，投資分佈較均勻，總共募集到約30萬ETH。