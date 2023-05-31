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SNEK
SNEK 的目标是成为 Cardano 上最冷酷的模因代币，其公平分布式发行包括为团队预留 0% 的供应以及从一开始就提供高循环供应/低排放。目标是团结 Cardano 的社区并从外部链中吸纳新用户。
概况
币种名称
SNEK
发行时间
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