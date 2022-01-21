Project SEED 是由 AAA 遊戲工作室打造的 GameFi 生態系統，旨在構建一個以移動為中心的區塊鏈遊戲生態系統，該生態系統利用多鏈混合技術，集成了 Game Hub、GameFi、DAO、電子競技和成長計劃。 SHILL 通証用例包括： 所有遊戲內交易 質押獲得各種好處 治理投票決定項目發展