Shyft Network 是一種公共區塊鏈協議，用於聚合、驗證和驗證存儲在私有和公共生態系統以及許可和無許可網絡中的數據。 Shyft 通過橋接孤立的數據集將原始數據轉化為有意義的信息。因此，Shyft 網絡灌輸了對這些數據的信任，並為行業和經濟的公共部門創造了可靠的交易水平。