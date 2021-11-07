Songbird 是 Flare 的 Canary 網絡，它將有兩個不同的階段。在 Flare 推出之前，Songbird 將在 Flare Time Series Oracle、StateConnector 和 F-Asset 系統以及網絡架構的持續測試中發揮重要作用。 FTSO 和 F-Asset 協議將在 Songbird 上上線，F-Assets 由底層代幣生成。這將提高 Flare 最終發布的安全性、穩定性和可信度。