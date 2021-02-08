SafePal是一種數字資產錢包，旨在提供一個安全且用戶友好的加密資產管理平臺。SafePal提供由SafePal App管理的硬體錢包和軟體錢包產品，用戶可以在其中輕鬆存儲，管理和交易其加密資產。SafePal支持20個區塊鏈，包括Binance Chain和Binance Smart Chain（BSC），10,000多種代幣和NFT資產。SafePal還是Binance Labs投資的首個硬體錢包